Nationalmannschaft: Dinkcis Präferenz

Eren Dinkci würde nach seiner geklärten Vereinszukunft nun gerne größere Ziele in Angriff nehmen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, peilt der pfeilschnelle Offensivmann eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft an. Eine finale Entscheidung ist zwar noch nicht gefallen, doch der DFB hat sich laut der Tageszeitung bereits bei Dinkci gemeldet. Der 22-Jährige wäre auch für die Türkei spielberechtigt.

Dinkci spielt ab der kommenden Saison für den SC Freiburg. Das teilten die Breisgauer am gestrigen Donnerstag mit. Bei seiner Entscheidung wählte Dinkci bewusst die Bundesliga, um im Blickfeld von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu bleiben. Bis Saisonende trägt Dinkci noch als Leihspieler das Trikot vom 1. FC Heidenheim.