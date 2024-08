Ex-Mainzer Hack vor Vertragsauflösung

Alexander Hacks Abenteuer in der Wüste scheint nach nur einem Jahr ein Ende zu finden. Laut ‚Sky‘ steht eine Vertragsauflösung bei Al-Qadsiah kurz bevor. Der saudi-arabische Zweitligameister möchte seinen Kader für die anstehende Erstligasaison mit prominenteren Spielern spicken und ist daher bereit, dem 30-Jährigen eine hohe Abfindung zu zahlen.

Hintergrund ist, dass jeder Klub in der Saudi Pro League nur zehn Kaderplätze an ausländische Spieler geben darf. Hack wechselte erst im vergangenen Sommer vom FSV Mainz 05 und hatte mit 27 Einsätzen seinen Anteil am Aufstieg. Wie es mit dem Innenverteidiger weitergeht, ist offen.