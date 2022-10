„Weltklasse“: Kepas Renaissance beim FC Chelsea

Er ist wieder die Nummer eins. Dass Kepa Arrizabalaga noch einmal in den Genuss dieses Stellenwerts beim FC Chelsea kommt, war nach mehreren mageren Spielzeiten nicht abzusehen. Mittlerweile vier Jahre ist es her, dass die Blues den Spanier mit einer Ablöse von 80 Millionen Euro zum teuersten Torhüter der Fußballgeschichte machten. Eine Bürde, mit der der 28-Jährige in den zurückliegenden zwei Jahren als Nummer zwei ordentlich zu kämpfen hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch seit der Ankunft von Graham Potter und einer Verletzung von Konkurrent Edouard Mendy zur selben Zeit hat sich das Blatt für Kepa zum Guten gewendet. Mit dem Rechtsfuß zwischen den Pfosten blieb Chelsea zuletzt in vier Partien in Folge ohne Gegentor. Seit Dezember 2016 hatten die Blues nicht mehr einen solch defensiv soliden Lauf.

Gala gegen Villa

Am gestrigen Sonntag beim 2:0-Sieg gegen Aston Villa erarbeitete sich Kepa mit teils spektakulären Paraden die weiße Weste und erntet mittlerweile von der englischen Presse Lob statt Hohn und Spott. Der ‚Daily Mirror‘ schreibt von einer „brillanten Leistung“ des Schlussmanns. Sieben Schüsse wehrte Kepa ab, sechs davon alleine in der ersten Halbzeit. Laut dem Datenanbieter ‚Opta‘ die meisten, die der Spanier je in einem Premier League-Spiel abwehrte.

„Das war eine Weltklasseleistung von Kepa. Er hat einige sehr gute Paraden gezeigt und das zu einem Zeitpunkt, als wir ihn wirklich gebraucht haben. Ich bin sehr zufrieden mit Kepa. Er hatte eine harte Zeit bei Chelsea und er hat einen großen Beitrag zu den Punkten für uns geleistet“, lobte Potter im Anschluss an die Partie seine derzeitige Nummer eins.

Die Zahlen sprechen aktuell dafür, dass Potter an seiner Torhüterrangfolge vorerst nichts ändert. Laut ‚Opta‘ hat Kepa in nur drei Premier League-Auftritten mehr Tore verhindert, als jeder andere Torhüter in der Liga. Mit 3,2 verhinderten Treffern übertrumpft der 28-Jährige beispielsweise Liverpools Alisson Becker (2,7) und Evertons Jordan Pickford (2,7), die jeweils eine herausragende Saison spielen.

Mendy muss zusehen

Kepas Konkurrent Mendy wird die Entwicklung wohl mit großem Zähneknirschen verfolgen. Viermal in Folge musste der 30-jährige Senegalese zuletzt über die vollen 90 Minuten auf der Bank mitansehen, wie der Spanier vom Herausforderer zum Platzhirsch mutiert. Für Mendy bleibt zu hoffen, dass er sich über die Pokalwettbewerbe für eine Rückkehr ins Tor empfehlen kann. Kepa sammelt derzeit viele Argumente für einen Verbleib zwischen den Pfosten.