Köln verlängert mit Thielmann

Jan Thielmann schwört dem 1. FC Köln die Treue. Der 21-jährige Offensivspieler hat seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt. Das am Saisonende auslaufende Arbeitspapier wurde um zwei Jahre bis 2026 verlängert.

Thielmann, den aktuell eine Knieverletzung außer Gefecht setzt, war im Sommer 2017 in die Jugend des FC gewechselt. Sein Debüt für die Profis gab der Rechtsfuß zweieinhalb Jahre später – 100 weitere Einsätze folgten bis heute.

Thielmann erklärt: „Das, was ich bisher mit dem FC erleben durfte, motiviert mich jeden Tag in der Reha, richtig Gas zu geben. […] Schon als kleiner Junge war ich FC-Fan, wollte unbedingt für Köln spielen und bin deshalb sehr stolz darauf, dass ich hier Profi geworden bin. Ich freue sehr auf die nächsten Jahre beim FC und das, was wir alle zusammen erreichen können.“

Thomas Kessler, Leiter des Lizenzbereichs, beschrieb den U21-Nationalspieler zuletzt als jemanden, „der unglaublich viel von dem verkörpert, was wir als 1. FC Köln einfordern. Genau wie Jan befindet sich unser Klub weiterhin in der Entwicklungsphase.“ Mit Thielmann wolle man „diesen Weg weiter gemeinsam […] bestreiten.“