BVB will das nächste City-Juwel

Mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Waldemar Anton ist Borussia Dortmund gerade einmal mit drei etatmäßigen Innenverteidigern in die Saison gestartet und musste mehrfach auf Emre Can zurückgreifen, der bei Personalnot vor der Winterpause nach hinten gerückt ist.

Zwar will der BVB für die zweite Halbserie nicht unbedingt einen vierten, gleichwertigen Verteidiger suchen, schaut aber schon auf langfristige Lösungen. Eine davon könnte bei Manchester City spielen. Wie Fabrizio Romano berichtet, interessieren sich die Schwarz-Gelben für Max Alleyne und erkundigen sich derzeit bereits nach den Konditionen eines möglichen Deals. ‚Sky‘ zufolge sei die Spur für den Winter zwar ‚kalt‘, war aber schon im vergangenen Sommer heißer und könnte auch im kommenden Transferfenster wieder konkret werden.

BVB bei City-Talenten hoch im Kurs

Der 19-Jährige kommt bislang für die Zweitvertretung der Skyblues zum Einsatz, am Boxing Day nahm ihn Pep Guardiola erstmals auch bei den Profis mit in den Kader. An dem U20-Nationalspieler Englands sollen auch mehreren Klubs aus der Premier League interessiert sein, aktuell macht aber der BVB ernst.

Mit Talenten aus Manchester haben die Verantwortlichen in den letzten Jahren durchaus gute Erfahrungen gemacht, Jadon Sancho und Jamie Gittens sind die jüngsten erfolgreichen Beispiele. Die Dortmunder dürften auch deshalb hoch im Kurs bei Skyblues-Talenten stehen. In James McAtee steht außerdem ein weiterer hoch veranlagter Spieler des englischen Meisters bei Schwarz-Gelb auf der Einkaufsliste.