Pep spricht über Agüero-Zukunft

Pep Guardiola hat sich auf einer Pressekonferenz zur Zukunft von Sergio Agüero geäußert, dessen Kontrakt bei Manchester City am Saisonende ausläuft. „Agüero verdient mit Blick auf seinen Vertrag eine angemessene Behandlung seitens des Klubs und eine Diskussion darüber, was für ihn die beste Option ist“, so Guardiola.

Unter der Anzeige geht's weiter

Agüero läuft bereits seit 2011 für Manchester City auf und schoss in 374 Spielen 255 Tore. In der laufenden Saison kam der 32-jährige Mittelstürmer verletzungsbedingt erst viermal zum Einsatz. Guardiola ist sich sicher, dass Agüero „uns in dieser Saison noch gute Momente bescheren“ wird. Kürzlich berichteten englische Medien, bei City beschäftige man sich bereits mit der potenziellen Nachfolge des Argentiniers. Ein Kandidat soll Darwin Núñez (21) von Benfica Lissabon sein.