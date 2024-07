Leipzig: Baumgartner fällt aus

Christoph Baumgartner verpasst die Vorbereitungstour von RB Leipzig in den USA. Wie die Sachsen mitteilen, hat sich der 24-Jährige am gestrigen Freitag einer Knie-Operation unterzogen. Der invasive Eingriff sei allerdings nicht groß gewesen, der Österreicher wird voraussichtlich nicht lange ausfallen.

Der offensive Mittelfeldspieler wird nach einer mindestens zweiwöchigen Pause seine Reha-Maßnahmen in Leipzig absolvieren und danach wieder planmäßig in das Mannschaftstraining zurückkehren. Bei RB möchte Baumgartner in dieser Saison an seine guten EM-Leistungen anknüpfen und sich einen Stammplatz im Team von Marco Rose erobern.