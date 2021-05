Kramaric-Zukunft weiter ungeklärt

Hoffenheims Stürmer Andrej Kramaric lässt die Frage nach seiner Zukunft weiterhin offen. „Mein Vertrag läuft noch mehr als ein Jahr. Wir müssen uns nicht stressen“, äußerte sich der Kroate gegenüber dem klubeigenen Vereinsmagazin ‚SPIELFELD‘. Aktuell liegt das Hauptaugenmerk für den 52-maligen Nationalspieler auf den restlichen Ligaspielen, erst anschließend sollen weitere Gespräche mit den Verantwortlichen geführt werden.

Zuletzt hieß es, der Stürmer sei mit der sportlichen Entwicklung der TSG unzufrieden und strebe eine Luftveränderung an. Kramaric war 2016 für elf Millionen Euro von Leicester City zur TSG gekommen. Seither stand der Rechtsfuß in 181 Partien für die Kraichgauer auf dem Rasen und war dabei an 126 Treffern (92 Tore, 34 Assists) direkt beteiligt. Auch in dieser Bundesliga-Saison traf der Stürmer schon 17 Mal ins Schwarze.