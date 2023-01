Tottenham tütet Porro-Transfer ein

Antonio Conte und Tottenham Hotspur bekommen ihre Wunschlösung für die Rechtsverteidiger-Position. Wie die Spurs bekanntgeben, wechselt Pedro Porro von Sporting Lissabon in die englische Hauptstadt. Der 23-Jährige kommt zunächst per Leihe, die aufgrund einer Kaufpflicht am Ende der Saison in eine Festverpflichtung münden wird. Der Spanier wird dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2028 erhalten.

Über Umwege zurück in die Premier League

Porro kam 2019 vom FC Girona zu Manchester City, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte. Über die Leihstationen Real Valladolid und Sporting schloss sich der Verteidiger letztlich im zurückliegenden Sommer für 8,5 Millionen Euro den Portugiesen an, die ihn nun sehr gewinnbringend verkaufen.

In der laufenden Saison absolvierte Porro 25 Pflichtspiele, in denen er drei Treffer sowie elf Assists besteuerte. Für die spanische Nationalmannschaft stand der Rechtsfuß einmal auf dem Platz.