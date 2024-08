TSG-Wechsel: Tabakovic nimmt letzte Hürde

Haris Tabakovic dürfte in Kürze als neuer Spieler der TSG Hoffenheim vorgestellt werden. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 30-jährige Mittelstürmer den obligatorischen Medizincheck in Sinsheim erfolgreich hinter sich gebracht sowie einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Zwischen vier und fünf Millionen Euro sollen an Hertha BSC fließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit kehrt der Bosnier dem Hauptstadtklub nach einem Jahr schon wieder den Rücken. In seiner Debütsaison avancierte Tabakovic sogar zum Torschützenkönig der zweiten Liga. Künftig wird er in der Bundesliga auf Torejagd gehen.