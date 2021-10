Agnelli klammert sich an Super League | Real in Jovics Händen

Juve hält an Super League fest

Im Frühjahr ist die Einführung einer europäischen Super League krachend gescheitert – vorerst, wenn es nach Juventus Turin gibt. „Ich habe nicht aufgeben und ich werde nicht aufgeben. Das System braucht eine Veränderung“, erklärte Klubpräsident Andrea Agnelli auf der gestrigen Aktionärsversammlung der Alten Dame. Aussagen, die der ‚Corriere dello Sport‘ aufgreift. „Ich werde mich nicht ergeben“, steht auf der Titelseite der Sportzeitung neben einem Bild von Agnelli.

Neue Chance für Jovic

Auch unter Carlo Ancelotti kommt Luka Jovic bei Real Madrid nicht in Fahrt. Lediglich 60 Spielminuten konnte der Ex-Frankfurter bislang in La Liga sammeln. Das wird sich am heutigen Samstag wohl ändern. Denn Real ist nun „in den Händen von Jovic“, wie es die ‚as‘ formuliert. Denn Karim Benzema (33) ist verletzt. Für Jovic ist es die Chance, sich zu beweisen.

Xavis Ja-Wort

In Katalonien dreht sich wieder einmal alles um die Trainer-Situation beim FC Barcelona. „Xavi, ja“, titelt die Sport. Barça, Xavi und Al Sadd haben sich demnach auf einen Wechsel zu den Blaugarana geeinigt. Verkündet werden soll der Deal aber erst am Donnerstag. Zudem zitiert die katalanische Sportzeitung Barça-Präsident Joan Laporta zum geschassten Ex-Trainer: „Koeman war unhaltbar.“