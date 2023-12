Leipzig-Abschied: Openda „offen für alles“

Loïs Openda möchte, sollte er RB Leipzig eines Tages verlassen, noch einmal ein anderes Land sehen. Die ‚Sport Bild‘ zitiert den 23-Jährigen mit Blick auf einen möglichen Wechsel: „Da bin ich offen für alles. Vielleicht irgendwann mal in England oder Spanien. Aber im Moment bin ich total fokussiert auf Deutschland und meine Aufgaben mit RB.“

Bevor er im Sommer für etwas über 38 Millionen Euro zu den Sachsen gewechselt ist, lief Openda in Frankreich für den RC Lens auf. Zuvor schnürte sich der Stürmer auch in Belgien (FC Brügge) und den Niederlanden (Vitesse Arnheim) seine Schuhe. In der vergangenen Woche berichtete der ‚Mirror‘, dass Manchester United und Tottenham Hotspur Interesse an Openda signalisieren. Das Premier League-Duo könnte dem Rechtsfuß seinen Wunsch von der Insel fraglos erfüllen.