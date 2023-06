N’Dicka-Deal auf der Zielgeraden

Die AS Rom könnte den ablösefreien Transfer von Evan N’Dicka zeitnah bekanntgegeben. Wie die Redaktion von Gianluca Di Marzio berichtet, rechnen die Giallorossi damit, den Deal in den kommenden Stunden abschließen zu können. Es habe am gestrigen Donnerstag positiven Kontakt zwischen den Römern und den Beratern des Franzosen gegeben.

Der AC Mailand, der in den Poker um den 23-Jährigen noch entscheidend eingreifen wollte, geht damit leer aus. Die Rossoneri müssen sich also andernorts nach Verstärkung für die Abwehr-Zentrale umschauen. In Rom erhält N’Dicka Di Marzio zufolge einen Fünfjahresvertrag.

