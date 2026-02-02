Menü Suche
Benzema-Transfer besiegelt

von Leon Morsbach - Quelle: alhilal.com
Karim Benzema jubelt @Maxppp

Karim Benzema kehrt Al Ittihad den Rücken und wechselt innerhalb der Saudi Pro League den Verein. Bei Al Hilal unterschreibt der Franzose einen bis 2027 gültigen Vertrag. Auch europäische Topklubs hatten ein Auge auf den 38-Jährigen geworfen, schauen nun jedoch in die Röhre.

AlHilal Saudi Club
Karim Benzema is officially Hilali ✍️💙
Benzema war mit seiner Situation bei Al Ittihad unzufrieden, drängte deshalb auf einen Wechsel. Im Sommer 2023 hatte der Stürmer den Schritt von Real Madrid nach Saudi-Arabien gewagt. Seitdem kam der Ballon d’Or-Sieger von 2022 auf 83 Spiele in der Wüste, in denen er 54 Tore schoss und 17 weitere vorbereitete.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
