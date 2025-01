Fortgeschrittene Gespräche: Bochum baggert an Masouras

Der VfL Bochum hat offenbar seine gewünschte Offensivverstärkung gefunden. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der Ruhrgebietsklub in fortgeschrittenen Gesprächen mit Olympiakos Piräus über einen Wechsel von Flügelstürmer Giorgos Masouras. Der 31-Jährige soll zur Leihe bis zum Saisonende nach Bochum kommen.

Der VfL wollte den Griechen bereits in den vergangenen zwei Wechselfenstern in die Bundesliga lotsen, konnte den Deal bislang allerdings nicht finalisieren. Masouras ist zwar aktueller Kapitän von Olympiakos, ist allerdings bereits seit Monaten mit seiner Spielzeit beim Traditionsklub unzufrieden. In der griechischen Liga stand der abschlussstarke Offensivspieler seit Anfang Dezember lediglich vier Minuten für seinen Klub auf dem Feld.