Barça wird sich untreu: Dembélé zurück im Kader?

Ousmane Dembélé wird entgegen der jüngst getätigten Aussagen der Vereinsführung offenbar doch wieder für den FC Barcelona auf dem Platz stehen. Nach Informationen der ‚as‘ überzeugte Trainer Xavi Präsident Joan Laporta, dass es aus sportlicher Sicht keinen Sinn ergebe, den Franzosen nicht zu berücksichtigen. Bereits am Donnerstag soll Laporta dem umstrittenen Spieler den Entschluss mitgeteilt haben, weiterhin auf ihn zu setzen. Zuletzt hatte sogar eine vorzeitige Vertragsauflösung im Raum gestanden.

Nach langen und zähen Vertragsverhandlungen entschied sich Dembélé letztlich dafür, seinen auslaufenden Kontrakt nicht zu verlängern. Elf Tage vor Transferschluss stellte sich Geschäftsführer Mateu Almany vor die Presse und kündigte an, dass Dembélé den Verein verlassen müsse. FT erfuhr frühzeitig, dass Dembélé ansonsten die Tribüne droht.

Nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Aufgrund der sportlichen Misere – aus der Champions League schieden die Katalanen in der Gruppenphase aus, in der Liga steht man auf Platz fünf – wollen die Klub-Verantwortlichen nicht auf die Dienste des dribbelstarken Flügelspielers verzichten. Schon gegen Atlético Madrid kehrt Dembélé am Sonntag (16:15 Uhr) der ‚as‘ zufolge in den Kader zurück.