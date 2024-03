Maatsen: BVB-Wechsel „die beste Lösung“

Ian Maatsen ist froh darüber, mit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund deutlich mehr Spielzeit als zuvor beim FC Chelsea zu erhalten. „Sie haben mir Vertrauen geschenkt und ich habe ihnen Vertrauen geschenkt“, sagt der Linksverteidiger gegenüber dem ‚Guardian‘, „ich glaube, deshalb ist es so gut gelaufen.“ Beim BVB verpasste der 22-Jährige seit seiner Ankunft im Januar noch keine einzige Partie. Dabei war Maatsen in zehn Spielen an drei Treffern direkt beteiligt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mein Plan war es, bei Chelsea zu bleiben“, führt der Niederländer weiter aus, „ich hatte meine Leihstation (FC Burnley, Anm. d. Red.) hinter mir. Ich dachte, ich wäre bereit mich mit den Großen zu messen. Aber manchmal funktioniert der Fußball eben so. Ich habe nicht viele Chancen bekommen.“ Unter Mauricio Pochettino kam der Linksfuß in nur 199 Ligaminuten zum Einsatz. Der Leih-Wechsel zum BVB war für Maatsen daher „die beste Lösung. Es ist ein großer Verein, in dem sich junge Spieler entwickeln können. Ich bin froh hier zu sein.“ Ob Maatsen auch über den Sommer hinaus bei den Schwarz-Gelben bleibt oder erneut seine Chance bei Chelsea suchen will, steht aber noch nicht fest.