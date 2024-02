Hürzeler-Vertrag: Bornemann geht die Geduld aus

Beim FC St. Pauli will man zeitnah endgültige Klarheit über die nach wie vor offene Zukunft von Trainer Fabian Hürzeler haben. Nach monatelangen Verhandlungen über die Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags ist Sportchef Andreas Bornemann mit seiner Geduld so langsam am Ende. „Die Entscheidung über die wichtigste Personalie sollte man nicht am Ende des Weges treffen, sondern möglichst früh“, sagt der Manager gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘, „logischerweise eher in näherer als in fernerer Zukunft. Irgendwann sind alle Argumente ausgetauscht, dann drehst du dich im Kreis.“

„Wann willst du anfangen, die Varianten für die Spielklasse in der neuen Saison vorzubereiten?”, fragt Bornemann weiter. Hürzeler befindet sich mit St. Pauli als Tabellenerster der zweiten Liga klar auf Aufstiegskurs. Der 30-Jährige, der in den bisher 42 Pflichtspielen mit den Hamburgern nur vier Niederlagen kassierte, hat mit seinen Leistungen Begehrlichkeiten bei einigen anderen Klubs geweckt. Dem Vernehmen nach besteht er auf eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag. „Es gibt Dinge, die kommen für den Verein nicht in Frage. Dann gibt es vielleicht Dinge, die für den Trainer und seinen Berater nicht in Frage kommen“, benennt Bornemann den aktuellen Stand, „das nennt man Verhandlungen, und da ringen wir um eine Lösung.”