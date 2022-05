Barça: Treffen mit Bayern-Flirt Córdoba

Der FC Barcelona intensiviert seine Bemühungen, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Iker Córdoba zu verlängern. Einem Bericht von ‚Sport1‘ zufolge treffen sich Vertreter der Blaugrana in der kommenden Woche mit dem 16-Jährigen und seiner Familie, um Überzeugungsarbeit bezüglich einer weiteren Zusammenarbeit zu leisten.

Córdoba gilt in Spanien als eines der größten Innenverteidiger-Talente. Borussia Dortmund, der AC Mailand, OGC Nizza und die AS Rom sollen schon ihre Scouts geschickt haben. Besonders konkret bemüht sich der FC Bayern um einen Wechsel. Die Münchner sollen schon ein konkretes Angebot vorgelegt haben und wollen Córdoba über die Nachwuchsabteilung an die Profimannschaft heranführen. Bis Ende Mai will der Youngster eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.