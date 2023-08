Darvich zu Barça: Unterschrift heute

Der Wechsel von Noah Darvich (16) zum FC Barcelona ist beinahe in trockenen Tüchern. Wie Fabrizio Romano vermeldet, wird der offensive Mittelfeldspieler am heutigen Dienstag seinen Vertrag beim spanischen Meister unterschreiben.

Die Blaugrana überweisen drei Millionen Euro an den SC Freiburg. Durch Bonuszahlungen kann die Ablöse auf fünf Millionen Euro ansteigen. In Barcelona soll Darvich zunächst weiter in La Masia ausgebildet werden.