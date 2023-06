Gündogan-Gerüchte: Berater bezieht Stellung

Ilkay Gündogans Berater und Onkel Ilhan Gündogan meldet sich zu den aktuellen Gerüchten rund um den 32-Jährigen zu Wort. „Es gibt keine Einigung mit City oder irgendeinem anderen Verein. Die aktuellen Berichte sind nicht wahr. Ilkay konzentriert sich nur auf das Finale“, erklärt der Berater auf Nachfrage von Fabrizio Romano zu den Gerüchten über eine bevorstehende Vertragsverlängerung bei Manchester City.

Gündogan wurde in der vergangenen Zeit darüber hinaus auch mit einigen Vereinen, wie zum Beispiel dem FC Barcelona, in Verbindung gebracht. Sein Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Mit einer Zukunftsentscheidung ist wohl erst nach dem Champions League-Finale am Samstag zu rechnen.

