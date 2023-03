100 Millionen: 777 steigt bei Hertha ein

Die amerikanische Firma 777 Partners steigt bei der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA ein. 777 Partners übernimmt dem Hauptstadt-Klub zufolge alle Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, die bisher im Besitz von Tennor Holding waren (64,7 Prozent).

Hertha-Präsident Kay Bernstein sagt mit Blick auf die neue Kooperation: „Das ist ein zukunftsweisender Schritt für Hertha BSC. Wir möchten uns bei Josh Wander für sein Vertrauen in Hertha BSC bedanken. Diese strategische Partnerschaft hilft uns dabei, den Restrukturierungsprozess und die wirtschaftliche Konsolidierung von Hertha BSC weiter voranzutreiben. Daher sind wir froh, 777 Partners in der Hertha-Familie begrüßen zu dürfen. “

Und weiter: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner und wollen gemeinsam die Zukunft von Hertha BSC positiv gestalten.“ Auch 777-Gründer Josh Wander freut sich auf die Zusammenarbeit: „In den vergangenen Monaten hatten wir die Gelegenheit, etwas über die reiche Geschichte und Kultur zu erfahren, die Hertha BSC so besonders macht, und wir freuen uns darauf, noch mehr zu lernen. Es ist eine große Ehre, Partner eines der Gründungsmitglieder der Bundesliga zu sein.“

100 Millionen Euro für die Hertha?

Wie der ‚kicker‘ berichtet, wollen die Amerikaner insgesamt 100 Millionen Euro in den Bundesligisten investieren. Bereits in der kommenden Woche sollen die Berliner der Fachzeitschrift zufolge eine erste Finanzspritze über 35 Millionen Euro erhalten, mit der erstmal Lücken in der Bilanz gestopft werden sollen.