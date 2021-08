Mbappé-Entscheidung gefallen?

Im nächsten Sommer läuft der Kontrakt von Kylian Mbappé bei Paris St. Germain aus. Und so ist es nur logisch, dass schon in diesem Jahr ein Abschied vom französischen Topklub Thema ist. Zuletzt war immer wieder zu hören, dass Real Madrid – dem Vernehmen nach das Wunschziel des Stürmers – noch bis Ende August einen Anlauf wagen will.

Der neusten Meldung des Radiosenders ‚Cadena SER‘ zufolge können sich die Königlichen diesen Vorstoß aber sparen. Denn sowohl Sportdirektor Leonardo als auch Mbappé selbst sollen im Kreis der PSG-Mannschaft kundgetan haben, dass ein Weggang in diesem Sommer nicht mehr infrage kommt. Beide Seiten planen demnach die neue Saison gemeinsam.

Ein großes Problem ist das für Real erstmal nicht. Denn bleibt es dabei, dass der 22-Jährige keinen neuen Vertrag in Paris unterzeichnet, kann der finanziell angeschlagene spanische Topklub 2022 dann ablösefrei zuschlagen. Schon ab Januar dürfte Mbappé ohne Zustimmung von PSG für die Spielzeit 2022/23 in Madrid unterschreiben.