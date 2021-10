PSG will Spielertausch mit Barça

Paris St. Germain will dem FC Barcelona angeblich ein Tauschgeschäft vorschlagen. Wie ‚El Nacional‘ aus Katalonien berichtet, ist es das Ziel der Franzosen, Sergio Agüero (33) in den Prinzenpark zu holen. Im Gegenzug würde PSG Mauro Icardi (28) in Richtung Camp Nou ziehen lassen.

Mit Agüeros Verpflichtung möchte Paris St. Germain dem Bericht zufolge vor allem Lionel Messi die Eingewöhnung erleichtern. Dessen Landsmann war im Sommer nicht zuletzt von Manchester City zu Barça gewechselt, um gemeinsam mit La Pulga in einem Team aufzulaufen. Messis kurzfristiger Abgang verhinderte dies dann aber. Das Problem: Barcelonas Interesse an Icardi soll derzeit nicht sonderlich groß sein.