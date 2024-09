Bittere Diagnose: Nächste Zwangspause für Zagadou

Der VfB Stuttgart muss wieder einmal auf Dan-Axel Zagadou verzichten. Wie Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) mitteilte, wird der 25-jährige Innenverteidiger vorerst nicht zur Verfügung stehen.

„Zagadou hat sich leider erneut am Außenband im Knie verletzt. Das ist sehr bitter für ihn und für uns“, so Hoeneß, „er wird uns vorerst nicht zur Verfügung stehen.“ Zagadou hatte sich gerade erst nach einem Kreuzbandriss im rechten Knie, den er sich zur Rückrunde der vergangenen Saison zugezogen hatte, an die Mannschaft herangekämpft und war zu drei Kurzeinsätzen gekommen.

Wie lange der Franzose ausfällt, ist noch offen. Seit seinem Transfer von Borussia Dortmund vor zwei Jahren stand Zagadou in 45 Spielen auf dem Feld und trug zumindest in der Hinrunde der vergangenen Saison seinen Anteil an der Vizemeisterschaft der Schwaben.