„Der neue Hazard“ | „Götze macht Madrid Angst“

Hazard wirft sich in Schale

Eden Hazard ist aus der Sommerpause zurückgekehrt und wirkt angriffslustig wie lange nicht mehr. „Der neue Hazard“, titelt die ‚as‘ sogar und das ist nicht untertrieben. Der Belgier, der seit seinem Megatransfer vom FC Chelsea zu Real Madrid seiner Form hinterherläuft, hatte sich viel für die spielfreie Zeit vorgenommen. Der Flügelspieler hielt sich in seiner Heimat fit und arbeitete an seiner Ausdauer sowie Körperstatur. Jetzt will er bei den Königlichen einen Neustart wagen. Durch den Abgang von Gareth Bale und einen möglichen Abschied von Marco Asensio sehen seine Chancen auf Einsatzzeiten erst einmal nicht so schlecht aus, wäre da nicht noch Vinicius Junior, der eine überragende vergangene Saison absolvierte und den Stammplatz auf dem linken Flügel mittlerweile innehat.

Der Götze-Flair

Wer sich aktuell keine Sorgen um Spielzeit machen braucht, ist Weltmeister Mario Götze. Bei Eintracht Frankfurt zählt der mittlerweile 30-Jährige zu den absoluten Topspielern und verleiht den Adlern einen neuen Glanz. Und auch in der Champions League soll angegriffen werden. „Götze macht Madrid Angst“, prognostiziert die ‚as‘ mit Blick auf den Supercup zwischen der Eintracht und Real Madrid kommenden Monat. Dass der offensive Mittelfeldspieler weiß, wie man Titel gewinnt und große Gegner ärgert, ist längst bekannt. In Frankfurt soll Götze vorangehen und Trainer Oliver Glasner weiß, dass alle zu ihm aufschauen.

Neue Prioritäten bei Barça

Beim FC Barcelona heißt die Devise auf dem Transfermarkt: Angriff. Sowohl bei der Menge an Neuzugängen als auch in Bezug auf die Position der Spieler. Denn was die Barça-Fans sehen wollen, sind Stars wie Robert Lewandowski und Raphinha, die in der Offensive glänzen. Jedoch gehört zur Realität des Fußballs auch das Verteidigen des Tores. „Die Priorität liegt jetzt auf der Defensive“, schreibt die ‚Mundo Deportivo‘, denn wie man im Fußball allgemein weiß, gewinnt ein guter Angriff Spiele und eine gute Defensive Meisterschaften. Die gewünschten Verstärkungen sollen Jules Koundé und César Azpilicueta sein. Trainer Xavi ist jedenfalls großer Fan des Franzosen, da er den Katalanen eine neue Variabilität verleihen könnte. Auch Oldie Azpilicueta ist flexibel einsetzbar und soll als Rechtsverteidiger für neue Stabilität sorgen.