Atlético will Lewandowski

Atlético Madrid würde gerne den ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski (35) als neuen Mittelstürmer verpflichten. Das geht aus der ‚Sky‘-Sendung ‚Transfer Update – die Show‘ hervor. Allzu große Hoffnungen dürfen sich die Rojiblancos aber nicht machen.

Erst in der vergangenen Woche kündigte Lewandowski an: „Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen will, ich bleibe beim FC Barcelona.“ Daran änderte auch ein Mondangebot aus Saudi-Arabien nichts – Lewandowski lehnte bereits ab.