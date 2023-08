PSG-Abschied: Sanches neuer Klub steht fest

Mittelfeldmotor Renato Sanches (25) steht vor dem Wechsel in die Serie A. Die AS Rom und Paris St. Germain haben sich laut Fabrizio Romano auf einen Transfer verständigt. Im Raum steht ein Leihgeschäft plus anschließender Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

Sollte Sanches mehr als 60 Prozent der Spiele für die Roma absolvieren, würde sich die Option in eine Pflicht umwandeln. Gehandelt wurde der dynamische Rechtsfuß in den vergangenen Tagen unter anderem auch bei Eintracht Frankfurt. Der kolportierte Tausch mit Randal Kolo Muani (24) war allerdings nie ein ernsthaftes Thema.