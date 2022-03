Eintracht Frankfurt - Betis Sevilla: So könnt ihr das Europa League-Spiel live sehen

Eintracht Frankfurt präsentierte sich im Hinspiel bärenstark und geht mit einem Vorsprung in die zweite Partie gegen Betis Sevilla. Beim 2:1 in Andalusien war der Bundesligist über weite Strecken tonangebend und hätte noch deutlicher gewinnen können. Vor den eigenen Fans will die Eintracht nun alles klar machen für das Viertelfinale.

Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla im Livestream

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla findet am heutigen Donnerstag, den 17. März statt. Der Anstoß im Deutsche Bank Park erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das Spiel überträgt RTL sowie der Streaming-Anbieter RTL+. Bei RTL sitzen Marco Hagemann und Steffen Freund am Mikrofon. Der Kommentator der Partie bei RTL+ ist Oliver Seidler. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

