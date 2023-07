Diaby teurer als gedacht – Unterschrift heute?

Bei Moussa Diaby (24) und Aston Villa geht es nun nur noch um die letzten Formalitäten. Läuft alles nach Plan, unterschreibt der französische Flügelflitzer laut Fabrizio Romano am heutigen Freitag seinen Vertrag beim Premier League-Klub.

Die ‚Bild‘ liefert unterdessen neue Zahlen zum Deal. Demnach kassiert Bayer Leverkusen eine Sockelablöse von 55 Millionen Euro. Bis zu 60 Millionen Euro seien durch Bonuszahlungen möglich. Zunächst war noch von 50 Millionen plus X die Rede. Diaby wird so oder so zum zweitteuerste Bayer-Verkauf nach Kai Havertz (80 Millionen/FC Chelsea).

Die Werkself hatte den Linksfuß vor drei Jahren von Paris St. Germain geholt – Kostenpunkt damals: 15 Millionen Euro. Diaby zahlte mit 97 Scorerpunkten (49 Tore, 48 Assists) in 172 Spielen zurück. Und mit einer Vervierfachung seiner Ablösesumme.