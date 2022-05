Müller: „Habe hier alles, was mir Spaß macht“

Thomas Müller hat erklärt, warum er noch einmal beim FC Bayern verlängert und seine gesamte Karriere bei den Münchnern verbracht hat. „Das ist eine einfache Antwort, weil ich hier alles habe, was mir Spaß macht im Profifußball. Ich kann nicht beurteilen, wie es woanders ist. Aber hier weiß ich auf jeden Fall, dass ich um Titel mitspiele – national wie international“, so der 32-Jährige im Interview mit der ‚tz‘.

Müller weiter: „Wir haben die vergangenen zehn bis 15 Jahre sehr viele Meisterschaften gewonnen und immer um Europas Krone gespielt. Dementsprechend sind die Voraussetzungen von der sportlichen Seite super und keinesfalls langweilig.“ Bis 2024 ist er an den deutschen Rekordmeister gebunden. Seine Karriere will er nach Ablauf des Arbeitspapiers aber noch nicht beenden: „Ich habe im Kopf, bis 2025 auf Top-Niveau zu spielen. Ob das eintritt, weiß ich nicht. Aber so ist das Planspiel. Das hat sich nicht geändert.“