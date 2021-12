Witsel lässt BVB-Zukunft offen

Axel Witsel (32) wagt mit Blick auf seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund keinen Blick in die Glaskugel. „Ich weiß nicht, was als nächstes passieren wird. Ich konzentriere mich mehr auf die Gegenwart, auf das Jetzt, denn das ist es, was zählt. Dann werden wir in der Zukunft sehen. Ich denke, es ist besser, von Spiel zu Spiel zu gehen“, sagt Witsel bei ‚CNN‘.

Konkretes Interesse am belgischen Mittelfeldspieler wird Juventus Turin nachgesagt. Die Italiener waren schon im vergangenen Transferfenster an Witsel dran und werden sich im Januar womöglich erneut mit der Personalie auseinandersetzen. Der BVB ist gesprächsbereit, hieß es zuletzt.