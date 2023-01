Nottingham verpflichtet Navas

Keylor Navas schließt das Kapitel Frankreich nach drei Jahren vorübergehend und wechselt in die Premier League. Wie Nottingham Forest offiziell verkündet, kommt der 36-jährige Torhüter am Deadline Day von Paris St. Germain. Die Tricky Trees leihen Navas bis Saisonende aus.

Der Costa Ricaner erhielt bei PSG in den vergangenen zwei Saisons wenig Spielzeit, kam an der Pariser Nummer eins Gianluigi Donnarumma nicht vorbei. Zuletzt war auch ein Wechsel zum Saudi-Klub Al Nassr im Gespräch. 2019 kam Navas von Real Madrid an die Seine, mit den Königlichen gewann er zuvor dreimal die Champions League.

Nottingham tütet Felipe-Transfer ein