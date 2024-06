„Denke über nächsten Schritt nach“: Tah heizt Bayern-Gerüchte an

Die überaus erfolgreiche Double-Saison von Bayer Leverkusen hat national wie international für Begehrlichkeiten gesorgt. Einige Spieler des Kaders von Xabi Alonso werden bei europäischen Topklubs gehandelt. Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro kündigte bereits an, dass man wohl einen großen Verkauf abwickeln werde. Nicht ausgeschlossen, dass es sich dabei um EM-Teilnehmer Jonathan Tah handelt.

Der Vertrag des Innenverteidigers bei Bayer läuft nur noch bis zum Sommer nächsten Jahres. Sollte es nicht zu einer Verlängerung kommen, wäre ein Verkauf in diesem Sommer der wahrscheinlichste Weg. Bayern München hat Interesse bekundet und soll sich mit dem Spieler nach Informationen von ‚Sky‘ auch bereits einig sein.

Der 28-Jährige wurde im Rahmen einer Medienrunde im Teamquartier der deutschen Nationalelf vom Bezahlsender auf den möglichen Wechsel angesprochen. Tah blieb bei seiner Antwort verdächtig vage: „Ich denke über den richtigen nächsten Schritt für mich nach, ob ich in Leverkusen bleibe oder woanders hingehe. Ich denke, es ist nicht gut, Namen zu nennen, aber natürlich sollte der nächste Schritt der richtige sein.“

Kontakt zum deutschen Rekordmeister wollte Tah derweil nicht dementieren. „Ich habe schon viel darüber gelesen. Ich freue mich, dass ich mit einem solchen Verein in Verbindung gebracht werde. Am Ende werden wir sehen“, erklärte der 24-fache Nationalspieler. In der vergangenen Woche betonte Tah, dass während der EM sein Fokus voll auf der Nationalmannschaft liege. Erst im Anschluss werde er sich konkreter zu seiner Zukunft äußern.