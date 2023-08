ManCity: Guardiola bestätigt Gvardiol-Deal

Pep Guardiola hat den bevorstehenden Transfer von Josko Gvardiol von RB Leipzig zu Manchester City bestätigt. „Er ist schon hier“, so der Trainer der Skyblues auf einer Pressekonferenz am heutigen Freitag, „wir machen medizinische Untersuchungen und hoffen, dass wir den Deal in den nächsten Stunden abschließen können.“

Läuft alles glatt, wird Gvardiol der teuerste Verteidiger in der Fußball-Geschichte. Medienberichten zufolge fließen 90 Millionen Euro nach Leipzig, die erfolgsabhängig um zehn weitere Millionen steigen können. An RB ist der 21-jährige Innenverteidiger noch bis 2027 gebunden.