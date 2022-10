Barça-Transfer: Diesen Spieler empfiehlt Lewandowski

Robert Lewandowski gibt seinem Arbeitgeber offenbar auch Transfertipps. Laut der italienischen ‚Tuttosport‘ macht sich der 34-jährige Stürmer beim FC Barcelona für die Verpflichtung von Jakub Kiwior stark. Der 22-jährige Innenverteidiger läuft seit etwas mehr als einem Jahr für Spezia Calcio in der Serie A auf und besitzt einen Vertrag bis 2025.

Kiwior absolvierte in der laufenden Saison alle Spiele von Beginn an. Der 1,89 Meter große Abwehrspieler stand darüber hinaus schon in vier Partien in der polnischen Nationalmannschaft auf dem Rasen. Dort ist Lewandowski auf seinen Landsmann aufmerksam geworden.