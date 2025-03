BVB: Sabitzer mit Knieverletzung vom Feld

Borussia Dortmund muss unter Umständen in den kommenden Wochen auf Marcel Sabitzer (30) verzichten. Beim Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig verletzte sich der Mittelfeldspieler nach einem Zusammenprall im eigenen Strafraum am Knie und musste nach 33 Minuten das Feld verlassen.

Eine genaue Diagnose steht zur Stunde noch aus. Ebenso ist offen, ob die zwingende MRT-Diagnostik in Leipzig oder in Dortmund durchgeführt werden wird. Auf ‚Sky‘-Nachfrage bestätigte BVB-Teamarzt Markus Braun in der Halbzeit lediglich, dass sich Sabitzer gegen seine Ex-Kollegen das Knie verdreht hat.