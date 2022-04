Hoffenheim an Lyon-Talent Vogel interessiert

Die TSG Hoffenheim streckt die Fühler offenbar in Richtung Frankreich aus. Wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, buhlen die Kraichgauer um die Unterschrift von Hugo Vogel. Der 18-jährige Linksverteidiger von Olympique Lyon steht nur noch bis zum Sommer beim Ligue 1-Klub unter Vertrag, ein ablösefreier Wechsel wäre möglich.

Neben dem Bundesligisten zeigt auch Brighton & Hove Albion Interesse, heißt es im Bericht. OL soll derweil versuchen, den hochveranlagten U18-Nationalspieler von Frankreich langfristig zu binden. In der laufenden Spielzeit debütierte Vogel für die Profis in der Europa League mit Einsätzen gegen Bröndby IF (3:1) und die Glasgow Rangers (1:1).