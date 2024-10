Carroll im FM-Interview: Das „Abenteuer“ mit Bordeaux

Andy Carroll genießt derzeit das Leben, das er bei Girondis Bordeaux nach dem Zwangstabstieg in die vierte Liga führt. Im Gespräch mit der FT-Partnerredaktion Foot Mercato sagt der frühere Liverpool-Angreifer: „Hier ist es viel ruhiger als in England. Allein die Tatsache, dass ich gemütlich durch die Straßen gehe und mich in einem Restaurant entspanne, ist schon viel. Hier genieße ich mein Leben und Fußball einfach voll und ganz.“ Dass der 35-Jährige nach einigen Jahren in der Premier League nun unterklassigen Fußball erlebt, stört ihn nicht. „Egal, auf welcher Ebene du spielst, es ist immer noch Fußball. Und das ist etwas, was ich tun möchte“, betont Carroll.

„Es gab einige Spieler, die mich gefragt haben, was ich dort mache und warum“, fährt der Routinier fort, „aber ich weiß, warum ich hier unterschrieben habe. Und ich weiß, dass es die richtige Entscheidung ist.“ Carroll wolle „Teil des Abenteuers“ sein, den Klub wieder zurück in die erste Liga zu führen. „Als ich mit dem Trainer gesprochen habe, war ich sehr zuversichtlich, was wir hier in Bordeaux erreichen können. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich im Sommer hier unterschrieben habe“, sagt der Stürmer weiter. Mit vier Treffern in zwei Einsätzen hat Carroll einen guten Start hingelegt – Bordeaux dagegen nicht. Nach fünf Spieltagen liegt der sechsmalige französische Meister auf Platz 14 von 16 und hat nur einen Sieg auf dem Konto.