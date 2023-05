Arnautovic entscheidet sich für Milan

Marko Arnautovic würde gerne wieder im San Siro auflaufen. Wie die ‚Repubblica‘ berichtet, will der der österreichische Rekordnationalspieler (106 Länderspiele) im Sommer zum AC Mailand wechseln. Die Lombarden etablierten zuletzt bereits Kontakt zum Arnautovic-Lager.

Der 34-jährige Stürmer steht noch bis 2025 beim FC Bologna unter Vertrag. Dem Vernehmen nach fordert sein Klub fünf Millionen Euro Ablöse. Durchaus stattlich für einen Spieler in diesem Alter. Auch die AS Rom hat Interesse an Arnautovic, der jedoch einen Wechsel nach Mailand bevorzugt. Dort spielte er in der Saison 2009/10 bereits für Inter.

