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Bailey wechselt zu Piräus

von Lukas Hörster - Quelle: olympiacos.org
Leon Bailey im Villa-Trikot @Maxppp

Flügelflitzer Leon Bailey (28) setzt seine Karriere in Griechenland fort. Das einst so verheißungsvolle Talent von Bayer Leverkusen verlässt Aston Villa und schließt sich Olympiakos Piräus an.

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Es handelt sich um einen festen Transfer, zu den Modalitäten ist zur Stunde noch nichts bekannt. Bailey unterschreibt dem Vernehmen nach bis 2031.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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