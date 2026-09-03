Flügelflitzer Leon Bailey (28) setzt seine Karriere in Griechenland fort. Das einst so verheißungsvolle Talent von Bayer Leverkusen verlässt Aston Villa und schließt sich Olympiakos Piräus an.

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The Olympiacos family welcomes a new lion: 𝑳𝒆𝒐𝒏 𝑩𝒂𝒊𝒍𝒆𝒚 👋🔴⚪️ pic.twitter.com/jb2qxq9I4Y — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Es handelt sich um einen festen Transfer, zu den Modalitäten ist zur Stunde noch nichts bekannt. Bailey unterschreibt dem Vernehmen nach bis 2031.