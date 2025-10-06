Werder: Wöber spricht über Comeback-Plan

Sommerneuzugang Maximilian Wöber hofft, ab Mitte November wieder am Training von Werder Bremen teilnehmen zu können. Bei ‚Sky‘ erklärte der 27-jährige Innenverteidiger: „Jetzt geht es darum, dass der Muskel wieder anwächst, dann kann ich die Reha voll in Angriff nehmen.“

Begonnen hat seine Verletzung mit einem Pferdekuss eineinhalb Wochen vor dem Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld (0:1) Mitte August. „Dabei ist am Muskel strukturell etwas verletzt worden“, erklärt der Österreicher. Weil Wöber keine Schmerzen hatte, stand er gegen Bielefeld in der Startelf, doch musste das Feld in der 79. Minute verletzt verlassen. „Nach und nach ist der Muskel gerissen. Das habe ich während des Spiels gar nicht richtig gemerkt. Kurz danach gab es die Diagnose Muskelabriss und Muskelbündelriss“, gibt der Verteidiger zu Protokoll und ergänzt: „Seitdem kämpfe ich, dass ich so schnell wie möglich wieder zurückkomme.“