Simons-Zukunft: Diese Worte klingen nach PSG-Rückkehr

In einem Kader voll mit Talent ist er der Talentierteste: Xavi Simons zeigt im Trikot von RB Leipzig Woche für Woche Topleistungen. Die Verantwortlichen des Bundesligisten sagen deshalb schon seit Monaten, dass man den 20-jährigen Offensivspieler gerne auch in Zukunft in Sachsen sehen möchte.

RB ist dabei aber darauf angewiesen, dass PSG mitspielt. Denn ein fester Transfer von Simons ist nicht realistisch, das stellte Sportdirektor Rouven Schröder jüngst klar. Bleibt also nur die Möglichkeit einer erneuten Leihe. Dass die Pariser sich darauf einlassen werden, scheint aber zunehmend unwahrscheinlich.

Enrique äußert sich

Jüngste Aussagen von PSG-Trainer Luis Enrique lassen das zumindest durchblicken. „Er ist ein Spieler, der zu uns gehört. Er ist zurzeit verliehen und schlägt sich exzellent“, so der 53-jährige Spanier in einem Twitch-Stream, „er hat die perfekten Qualitäten für unsere Spielidee“.

Und weiter: „Offensichtlich kann er zu einer sehr interessanten Option für uns werden. Letztendlich wird das der Klub entscheiden müssen.“ Sollte Simons im Sommer zu PSG zurückkehren, würde er dort wohl in die Fußstapfen von Kylian Mbappé (25) treten. Den Stürmer-Star zieht es zu Real Madrid.