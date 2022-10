Baumjohann: Karriereende „zu 99 Prozent“

Alexander Baumjohann wird wohl nicht mehr auf die Fußballbühne zurückkommen. „Zu 99 Prozent ist die Karriere vorbei, aber das ist auch okay“, erklärt der 35-jährige Mittelfeldspieler im Interview mit ‚transfermarkt.de‘, „ich hatte genug Zeit, um den Übergang zu schaffen. Ich bin auch während meiner Profikarriere schon immer sehr aktiv gewesen, um mir etwas für die Zeit danach aufzubauen. Am Wochenende in vollen Stadien zu spielen, vermisse ich aber schon etwas.“

Wohl auch aus diesem Grund will der frühere Bundesliga-Profi, der seit seinem Vertragsende beim FC Sydney vor über einem Jahr vereinslos ist, die Schuhe noch nicht an den Nagel hängen: „Offiziell noch nicht, ich habe die Tür noch nicht komplett geschlossen. Aber ich bin realistisch, weil ich 35 Jahre alt bin und seit über einem Jahr raus. Dass etwas kommt, das besser ist als die eingegangenen Anfragen aus den vergangenen Monaten, wird wohl nicht passieren. Ich habe mein Karriereende zwar nicht verkündet, aber das wird wahrscheinlich in nächster Zeit passieren.“