Düsseldorf verpflichtet Heyer

Daniel Thioune lotst einen alten Bekannten zu Fortuna Düsseldorf. Wie die Rheinländer mitteilen, kommt Moritz Heyer vom Hamburger SV. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der 29-Jährige seinen ursprünglich bis 2026 datierten Vertrag beim HSV zuvor aufgelöst hatte. Heyer spielte bereits in Hamburg und beim VfL Osnabrück unter Trainer Thioune, nun arbeitet das Duo zum dritten Mal zusammen.

Fortuna-Sportdirektor Christian Weber sagt: „Moritz ist ein Defensivallrounder, der die zweite Liga mit all ihren Herausforderungen kennt. Im Zuge der angestrebten Verkleinerung unseres Kaders war es uns wichtig, einen vielseitigen Spieler zu verpflichten, der alle defensiven Positionen sowohl zentral als auch auf Außen bekleiden kann.“ Beim HSV absolvierte Heyer insgesamt 126 Pflichtspiele (fünf davon in dieser Saison), verlor im Laufe der aktuellen Spielzeit jedoch seinen Platz im Kader und war zuletzt in die U23 aussortiert worden.