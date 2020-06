Sandhausen verpflichtet Röseler

Der SV Sandhausen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt Innenverteidiger Nils Röseler vom niederländischen Erstligisten VVV Venlo und unterschreibt einen Vertrag bis 2022.

Röselers Arbeitspapier in Venlo läuft am Saisonende aus, sodass der SVS keine Ablöse zahlen muss. In der abgebrochenen Eredivisie-Spielzeit absolvierte der 28-jährige Deutsche 25 Partien, mitunter führte Röseler sein Team auch als Kapitän auf den Platz.