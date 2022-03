Barças B-Liste für den Sturm

Xavi sagte in dieser Woche: „Seit ich hier Trainer bin, gibt es keinen Spieler, der einen Wechsel zu Barça abgelehnt hat.“ Die vollmundige Aussage zielte in Richtung Erling Haaland (21), der auf dem Wunschzettel des FC Barcelona ganz oben steht. Neuesten Meldungen aus England zufolge steht der Stürmer von Borussia Dortmund aber vor einem Wechsel zu Manchester City. Und dann ist da auch noch Real Madrid als Konkurrent.

Barça benötigt also einen Plan B, falls Haaland dann doch der erste Spieler sein sollte, der Xavi einen Korb gibt. Die Zeitung ‚Mundo Deportivo‘ widmet sich heute der B-Liste, die bei den Bossen der Blaugrana auf dem Schreibtisch liegt. Auf dieser steht unter anderem der Name Romelu Lukaku. Der 28-Jährige ist zwar noch langfristig an den FC Chelsea gebunden, bei den Blues könnte es nach den Sanktionen für Besitzer Roman Abramovich aber unter Umständen zu einem Ausverkauf in diesem Sommer kommen.

Doppelter Blick in die Bundesliga

Entsprechend ist auch die Zukunft von Timo Werner (26) ungewiss, der ebenfalls ein Thema in Barcelona sein soll. Genau wie Patrik Schick von Bayer Leverkusen. Der 26-jährige Tscheche traf in dieser Spielzeit bereits 20 Mal für die Werkself und hat sich damit interessant gemacht für andere Vereine.

Als weitere potenzielle Neuzugänge nennt das Blatt Rafael Leão (22) vom AC Mailand und Mohamed Salah (29) vom FC Liverpool. Der Vertrag des Ägypters bei den Reds läuft 2023 aus. Die Gespräche über eine Verlängerung sollen ins Stocken geraten sein. Nach aktuellem Stand könnte Salah also schon in diesem Sommer auf den Markt kommen.

Genau wie Robert Lewandowski, dessen Kontrakt ebenfalls 2023 endet. Mit dem FC Bayern haben noch keine Gespräche über eine Verlängerung stattgefunden. Barça hat die Entwicklung im Auge, so war es zuletzt zu hören. Weitere Namen, die fallen: Marcus Rashford (24) von Manchester United und João Félix (22) von Atlético Madrid. An Alternativen zu Haaland mangelt es also nicht.