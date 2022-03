Welche Optionen hat Lewandowski?

Die Bosse des FC Bayern schmieren Robert Lewandowski in aller Regelmäßigkeit Honig ums Maul. Aber: Mit einem Angebot zur Vertragsverlängerung über 2023 hinaus sind sie bislang nicht an ihren Superstar herangetreten.

Rund um den 1:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic beteuert, mit Lewandowski weiterarbeiten zu wollen. Der Torjäger reagierte darauf bei ‚Sky‘ überrascht bis patzig: „Das höre ich zum ersten Mal.” Offensichtlich, dass es zwischen den Parteien rumort.

Einmalige Chance auf Haaland

Die Gründe sind vielfältig. Zwar liefert Lewandowski nach wie vor irre Zahlen ab – doch ist der Pole auch schon 33 Jahre alt. Und die Bayern wägen ab, wie lange der FIFA-Weltfußballer seine aktuelle Form noch konservieren und damit sein Top-Gehalt rechtfertigen kann.

Zudem ist da die wohl einmalige Chance, in diesem Sommer Erling Haaland (21) unter Marktwert zu bekommen. Für festgeschriebene 75 bis 90 Millionen Euro darf die Tormaschine von Borussia Dortmund wechseln. Das wissen natürlich aber auch alle anderen Topklubs Europas.

United hinterlegt Interesse

Die Lewandowski-Situation ist also verzwickt. Kaum verwunderlich also, dass sich sein Berater Pini Zahavi nach Alternativen umschaut. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ hervorgeht, ist der Spielervermittler „mit vielen Vereinen im Austausch“. Dazu zählt offenbar auch Manchester United.

Die Red Devils hätten ihr Interesse hinterlegt – neu ist dieses nicht. Schon 2012 war der englische Rekordmeister nah dran, Lewandowski zu holen. Und auch im vergangenen Sommer war United interessiert. Ein Verkauf kam für die Bayern aber nicht infrage.

Dass das im kommenden Sommer nachgeholt wird, bleibt unwahrscheinlich. Schließlich ist United nur Tabellenfünfter in England. Auch die ‚Bild‘ stellt klar, dass ohne eine Teilnahme an der Champions League ein Lewandowski-Wechsel ausgeschlossen ist.

Real bestens gerüstet

Unterdessen ist es längst kein Geheimnis mehr, dass Lewandowskis Traumklub Real Madrid ist. Die Königlichen haben aber bereits Karim Benzema (34) im Sturmzentrum, stehen dicht vor dem Transfer von Kylian Mbappé (23, Paris St. Germain) und sind ihrerseits auch noch an Haaland interessiert.

Wesentlich größeren Bedarf im Sturmzentrum hat da Uniteds Stadtrivale Manchester City. Mit Trainer Pep Guardiola arbeitete Lewandowski zudem schon in München zusammen. Wunschstürmer des Katalanen ist aber Harry Kane (28) von Tottenham Hotspur. Auch bei den Skyblues wird zudem Haaland gehandelt.

Genau wie beim FC Barcelona, der alle Hebel in Bewegung setzt, den Norweger zu bekommen. Geling das nicht, hat man laut der ‚Sport‘ aber Ersatzkandidaten im Blick. Zu denen soll auch Lewandowski zählen. Barça beobachte seine Situation genau.

Auch der FC Liverpool mit Förderer Jürgen Klopp und Paris St. Germain, das einen Mbappé-Nachfolger braucht, könnten im Sommer genau hinschauen, sollte Lewandowski auf den Markt kommen. Am wahrscheinlichsten, so die ‚Bild‘, bleibt aber eine Verlängerung in München. Gespräche sollen in den kommenden Wochen starten.