Entscheidung gefallen: Baum übernimmt auf Schalke

Zuletzt waren mit Dimitrios Grammozis und Manuel Baum noch zwei Trainer im Rennen um den vakanten Posten beim FC Schalke 04. Nach Informationen der ‚Sportschau‘ haben sich die Knappen um Sportvorstand Jochen Schneider nun auf Letztgenannten festgelegt. Baum tritt also die Nachfolge des seit Jahresbeginn äußerst glücklosen David Wagner an.

Seine Kündigung als U18-Nationaltrainer beim DFB habe der 41-Jährige bereits eingereicht. Der Weg nach Gelsenkirchen ist somit frei. Baum war in der Bundesliga bislang nur für den FC Augsburg tätig. In 85 Spielen mit den Fuggerstädtern holte er im Schnitt 1,12 Punkte.

Schalke steht nach zwei Niederlagen zum Auftakt mit dem Rücken zur Wand. 1:11 Tore belegen die Probleme, die sowohl in der Defensive als auch in der Offensive liegen. Als Baums erste Aufgabe steht die Reise zum Auswärtsspiel bei RB Leipzig an. Der Start könnte einfacher sein.