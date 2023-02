Herz-OP: Wolf musste unters Messer

Die lange Ausfallzeit von Marius Wolf bei Borussia Dortmund seit Ende Oktober hatte einen ernsteren Hintergrund, als bisher bekannt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde beim 27-jährigen Rechtsverteidiger ein leichtes Vorhof-Flimmern festgestellt. Anfang November folgte daraufhin in einer Frankfurter Spezialklinik ein 45-minütiger Eingriff am Herzen. Im Anschluss musste Wolf bis Anfang Januar mit Sport pausieren.

Der BVB hatte in seiner damaligen Meldung vom 3. November zum Ausfall von Wolf einer „infektbedingten Störung des Gleichgewichtsorgans“ gesprochen. Seit seiner Rückkehr zum 17. Spieltag am 25. Januar ist Wolf sportlich wieder fester Bestandteil beim BVB und stand mehrfach in der Startelf. In der laufenden Saison stehen für den gebürtigen Coburger 20 Pflichtspiele inklusive drei direkter Torbeteiligungen zu Buche.

